Морфологический разбор слова дичь 4 класс

Русский язык
Морфологический разбор слова дичь 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дичь - сущ. 1. (Что?) дичь. Н.ф - дичь. 2. Постоянные признаки: нариц., неодуш., ж.р, 3-го скл; непост: им.п, ед.ч. 3. (Что?) дичь. (Подчеркиваем двумя линиями - это подлежащее).
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