Морфологический разбор слова дичь 4 класс

Гость: Гость:

Дичь - сущ. 1. (Что?) дичь. Н.ф - дичь. 2. Постоянные признаки: нариц., неодуш., ж.р, 3-го скл; непост: им.п, ед.ч. 3. (Что?) дичь. (Подчеркиваем двумя линиями - это подлежащее).