Среднее арифметическое трёх чисел равно 15 .Вичеслите третье число,если перные два числа равны 13 и 20 Вилис на летних каникулах несколько дней помогал ухаживать за помидорами в теплице.Первые три дня он получал 2 евро в день ,...

Математика

Среднее арифметическое трёх чисел равно 15 .Вичеслите третье число,если перные два числа равны 13 и 20 Вилис на летних каникулах несколько дней помогал ухаживать за помидорами в теплице.Первые три дня он получал 2 евро в день ,следующие два дня по 3 евро в день и последние 5 дней по 4 евро в день .Сколько евро Валис заработал в среднем за день ?

Автор: Гость