Среднее арифметическое трёх чисел равно 15 .Вичеслите третье число,если перные два числа равны 13 и 20 Вилис на летних каникулах несколько дней помогал ухаживать за помидорами в теплице.Первые три дня он получал 2 евро в день ,...

Математика
Среднее арифметическое трёх чисел равно 15 .Вичеслите третье число,если перные два числа равны 13 и 20 Вилис на летних каникулах несколько дней помогал ухаживать за помидорами в теплице.Первые три дня он получал 2 евро в день ,следующие два дня по 3 евро в день и последние 5 дней по 4 евро в день .Сколько евро Валис заработал в среднем за день ?
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Автор: Гость
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Гость:
1задание) 15*3-13+20=12      
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