В тексте стихотворения есть пять причастий. Найдите их
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В тексте стихотворения есть пять причастий. Найдите их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажите пожалуста где тут текс аааааа аааа аааа ну вот скажите где
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