Как написать письмо призеденту скажите прошу там должно быть не более 5 6 7 строчек если 7 ещё хорошо скажите прошу
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Как написать письмо призеденту скажите прошу там должно быть не более 5 6 7 строчек если 7 ещё хорошо скажите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемый В.В Путин. помогите моему заведению вырости . я делаю добро для без домных животных .
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