Трое мальчиков участвуют в велосипедных гонках. Алёша стартовал первым, Боря – вторым, а Вася – третьим. Положение Алёши в гонке менялось 8 раз, а положение Васи – 3 раза. Сколько раз менялось положение Бори? а) 1 раз б) 2 раза...

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Трое мальчиков участвуют в велосипедных гонках. Алёша стартовал первым, Боря – вторым, а Вася – третьим. Положение Алёши в гонке менялось 8 раз, а положение Васи – 3 раза. Сколько раз менялось положение Бори? а) 1 раз б) 2 раза в)8 раз г)9 раз д)ни разу

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