Объясните почему в слове "ненастный" "не" слитно и почему "т" в корне
Русский язык
Объясните почему в слове "ненастный" "не" слитно и почему "т" в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корне употребляется "т" из-за сочетания гласных стн ... можно проверить как " День ненастен " и в слове ненастье слитное "Не" можно проверить тем , что мы убираем не и получается слово настье , а такого слова нет , значит правильно ненастье
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