Помогите с Англиским две задачи Пожалуйста очень срочно!!! 25 балов!!!
Английский язык
Помогите с Англиским две задачи Пожалуйста очень срочно!!! 25 балов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так 1) предложение: 1.have finished 2 went 2) предложение: 1. was2.has knowed 3)предложенией1 have understoo
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