В 6 одинаковых банок налили 18 л молока.сколько таких банок потребуетсяб чтобы налить 27л молока напишите условие

Математика
В 6 одинаковых банок налили 18 л молока.сколько таких банок потребуетсяб чтобы налить 27л молока напишите условие
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поимнюеняя равенство крайних и средних членов пропорции
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