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15(2+b)=30+15b Математика 6 класс. Помогите!
Математика
15(2+b)=30+15b Математика 6 класс. Помогите!
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30+15b=30+15b нет решений
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