Сколько будет 1000000+999999-8888888×346744664 плиз подскажите
Математика
Сколько будет 1000000+999999-8888888×346744664 плиз подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000+999999-8888888*346744664=1999999-при умножении получается хрень, неправильный пример
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