Запишите имена существительные в форме И. п. мн. ч. вставляя пропущенные буквы и ра??ставляя ударения. Блюдо, д...ректор, инж...нер, стор...ж, слес...рь, торт, ш...фёр, профессор, доктор, том, окорок, оф...цер, погреб.

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Запишите имена существительные в форме И. п. мн. ч. вставляя пропущенные буквы и ра??ставляя ударения. Блюдо, д...ректор, инж...нер, стор...ж, слес...рь, торт, ш...фёр, профессор, доктор, том, окорок, оф...цер, погреб.

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