Запишите имена существительные в форме И. п. мн. ч. вставляя пропущенные буквы и ра??ставляя ударения. Блюдо, д...ректор, инж...нер, стор...ж, слес...рь, торт, ш...фёр, профессор, доктор, том, окорок, оф...цер, погреб.
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Запишите имена существительные в форме И. п. мн. ч. вставляя пропущенные буквы и ра??ставляя ударения. Блюдо, д...ректор, инж...нер, стор...ж, слес...рь, торт, ш...фёр, профессор, доктор, том, окорок, оф...цер, погреб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блюд, директоров, инженеров, сторожей, слесарей, тортов, шофёров, профессоров, докторов, томов, окороков, офицеров, погребов.
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