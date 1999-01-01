Напишите сочинение про свет по физике. Помогите пожалуйста

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Свет в нашей жизни играет очень большую роль, он есть очень простым, и в тоже время загадочным. На нас светят теплые солнечные лучи днем, и лампы накаливания, люминесцентные лампы ночью. Но что такое свет? Мы догадываемся о происхождении света, когда солнечный луч светит через окно в запыленную комнату, когда радуга появляется после дождя или когда соломинка в стакане воды отбрасывает тень. Но эти догадки приводят к еще большему количеству вопросов. Является ли свет волной, лучом или потоком частиц? Он состоит из одного цвета или нескольких цветов смешанных вместе? Есть ли у него частоты, как у звука? Почему происходят такие свойства света, как поглощение, отражение, преломление и дифракция? Вы можете подумать, ученые знают ответы на все вопросы, но свет продолжает удивлять их. Вот пример: Мы всегда думали, что свет распространяется быстрее, чем что-либо во Вселенной. Но в 1999 году, исследователи из Гарвардского университета смогли замедлить луч света до 38 миль в час (61 километров в час), пропустив его через особую материю, известную как конденсат Бозе-Эйнштейна. Скорость света стала почти в 18 миллионов раз медленнее, чем обычно! Несколько лет назад никто не мог даже подумать, что такое возможно, но это - капризный путь света. Тем не менее, мы прошли долгий путь, пока начали понимать законы физики. Некоторые из самых ярких умов в истории науки сосредоточили свое внимание на эту тему. Альберт Эйнштейн пытался представить себе, что бы произошло, если ездить на луче света. "Что произойдет, если быстро бежать за лучом света"? спросил он. "Что, если бы кто сел верхом на луч? ... Что нужно сделать, чтобы он перестал двигаться вообще?" Рассказав об Эйнштейне, мы немного забежали вперед истории. Чтобы оценить, как работает свет, мы должны рассмотреть его в полном историческом контексте. Наша первая остановка будет в древнем мире, где некоторые из ранних ученых и философов размышляли об истинной природе этого загадочного вещества, которое стимулирует зрение и делает вещи видимыми.