Пожалуйста помогите перевести № 1

Гость: Гость:

Город мышь и Страна мышьБыли город мышь и страна мышь друзьями. Однажды деревенский мышонок попросил своего друга, чтобы прийти и увидеть его в своем доме возле леса. Городская мышь понравилась идея. Вскоре он посетил своего друга, он ехал на дачу на своей машине. Дом деревенский мышонок был маленький. Там была только одна комната, но это было уютно и красиво. Страна мыши росли цветы возле своего дома. Мыши сели за стол. Там были семена (ы: (ДЗ) и Roots (рутс) на столе. Они провели некоторое время за столом, ела одни семечки и пила воду. Город мышь не понравилась еда. сказал: мой дорогой друг, ты живешь здесь, не лучше муравьев. Приезжайте и посмотрите мой дом и все, что я могу съесть. Поэтому, когда городская мышь была готова уйти, он решил взять страну с ним. был вечер, они пришли в большой красивый дом. Мышь показал своему другу большой ларь - дер (ladal с большим количеством хорошей еды. Там был сыр, масло и яйца. Там было много молоко и сливки тоже. Деревенская мышка очень понравилась еда. Вскоре они приступили к ужину. Но прежде чем они начали немного \голоса rvisizl, дверь открылась и в. Двух мышей побежала в узкую темную дыру (перегон) под полом. Вскоре дверь закрылась и мышей хотели иметь свой ужин, но они снова услышали какие-то голоса, и дверь снова открылась. Это было слишком много для посетителей. #Прощай, заявил, что страна мыши. (я иду домой. Я вижу, что вы живете в богатом доме с большим количеством еды, но ваш дом-это опасное место. В моем доме я могу наслаждаться мою еду, в свой дом я не мог?