Вычисли значение следующих произведений, разложив первый множитель на разрядные слагаемые.

Математика
Вычисли значение следующих произведений, разложив первый множитель на разрядные слагаемые.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
143 х2=(100+40+3) х2=200+80+6=286 354 х5=(300+50+4)х5=1500+250+20=1770 523х6=(500+20+3)х6=3000+120+18=3138 458х8=(400+50+8)х8=3200+400+64=3664 623х7=(600+20+3)х7=4200+140+21=4361
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