В двух вазах поровну конфет после того как из одной вазы взяли 4 конфеты а в другую положили четыре конфеты в обеих вазах осталось 18 конфет Сколько конфет было в каждой фазе в начале?

Математика
В двух вазах поровну конфет после того как из одной вазы взяли 4 конфеты а в другую положили четыре конфеты в обеих вазах осталось 18 конфет Сколько конфет было в каждой фазе в начале?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала узнаем сколько было в 1 вазе: 1) 18 + 4 = 22(конф.) - в 1 вазе 2) 18 - 4 = 14 (конф.) - во 2 вазе
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