В двух вазах поровну конфет после того как из одной вазы взяли 4 конфеты а в другую положили четыре конфеты в обеих вазах осталось 18 конфет Сколько конфет было в каждой фазе в начале?

Математика

В двух вазах поровну конфет после того как из одной вазы взяли 4 конфеты а в другую положили четыре конфеты в обеих вазах осталось 18 конфет Сколько конфет было в каждой фазе в начале?

Автор: Гость