Коротко о Лермонтове

Гость: Гость:

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году. Отноше­ния между его родителями не сложились, и воспитанием ма­ленького Миши занималась его бабушка — Елизавета Алексе­евна Арсеньева. Лермонтов окончил благородный пансион при Московском университете и сам Московский университет. От­туда Лермонтов ушёл в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. После её окончания он стал офицером лейб-гвардии гусарского полка. В 1837 году на дуэли погиб А. С. Пушкин, и М. Ю. Лермонтов написал стихотворение «На смерть поэта», за которое был выслан на Кавказ. Через не­сколько лет, в 1840 году, его опять высылают на Кавказ, где в 1841 году под Пятигорском он погиб на дуэли с Мартыновым. В своём творчестве М. Ю. Лермонтов ставит вопрос о нрав­ственной стороне человеческой жизни, о правах человека, о судь­бе и свободе. В ранней лирике сильны романтические мотивы, противоречие между героической натурой и действительным по­ложением героя в обществе, которое в его подвигах не нуждает­ся. В зрелой лирике лирический герой поэта охватывает чувством и разумом всю вселенную, жаждет обрести единство с природой и историей. Но это рассудочное желание, поэтому он всё равно остаётся чужд миру. В зрелой лирике эмоции поэта выражены более скупо, его анализ становится точнее и холоднее. Творчество М. Ю. Лермонтова характеризует духовная неус­покоенность, стремление к свободе, внутренней целостности и гармонии с миром.