Корова,ворона,медведь,сорока,заяц,лисица,аист,овца.Запищи слова по алфавиту.Проверь какие из этих слов есть в словаре
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Корова,ворона,медведь,сорока,заяц,лисица,аист,овца.Запищи слова по алфавиту.Проверь какие из этих слов есть в словаре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аист ворона корова лисисица медведь овца сорока.
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