кошка +кошка+кошка =собака 56350+56350+56350=169050 почему такиецифры обьясните по какому принцыпу
Алгебра
кошка +кошка+кошка =собака 56350+56350+56350=169050 почему такиецифры обьясните по какому принцыпу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть подозрение, что это арифметический ребус: К О Ш К А + К О Ш К А К О Ш К А ------------- С О Б А К А По правилам арифметических ребусов одинаковые цифры заменяют одинаковыми буквами, а разные - разными.
Гость:
56350 к-5, о-6,ш-3, а-0 с- 1 , б-9 + 56350 56350 169050
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