кошка +кошка+кошка =собака 56350+56350+56350=169050 почему такиецифры обьясните по какому принцыпу

Алгебра
кошка +кошка+кошка =собака 56350+56350+56350=169050 почему такиецифры обьясните по какому принцыпу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть подозрение, что это арифметический ребус:       К О Ш К А   +  К О Ш К А       К О Ш К А     -------------     С О Б А К А    По правилам арифметических ребусов одинаковые цифры заменяют одинаковыми буквами, а разные - разными. 
Гость:
 56350              к-5, о-6,ш-3, а-0                с- 1 , б-9 + 56350  56350 169050  
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