Котенок ___ высунулся из- под шкафа

Русский язык
Котенок ___ высунулся из- под шкафа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котёнок косясь на меня высунулся из-под шкафа.
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