Который сейчас час, если прошедшая часть суток на 6 ч 20 мин меньше оставшейся.
Математика
Который сейчас час, если прошедшая часть суток на 6 ч 20 мин меньше оставшейся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 часа - 6 час 20 мин = 17 час 40 мин. 2) 17 час 40 мин : 2 = 8 час 50 минут прошедшая часть суток Ответ сейчас 8 часов 50 минут
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