Ковер самолет имеет форму прямоугольника со сторонами 10 м и 11 м Докажите что баба-??га сумеет разрезать его на 6 квадратных ковриков

Математика

Ковер самолет имеет форму прямоугольника со сторонами 10 м и 11 м Докажите что баба-??га сумеет разрезать его на 6 квадратных ковриков

Автор: Гость