Ковер самолет имеет форму прямоугольника со сторонами 10 м и 11 м Докажите что баба-??га сумеет разрезать его на 6 квадратных ковриков

Математика
Ковер самолет имеет форму прямоугольника со сторонами 10 м и 11 м Докажите что баба-??га сумеет разрезать его на 6 квадратных ковриков
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Гость:
Щас горыныча спрошу сек
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