Краткий рассказ Васюткено озеро

Гость: Гость:

Жил Васютка с рыбаками, был жизнь у рыбаков сложная, не лёгкая! Заставляли они Всю ходить в лес за орехами. И вот как то раз пошёл он в лес! Делал затеси пока шёли увидел вдруг глухаря! Он побежал за ним. В конечном итоге, после мучительной охоты, он всё таки поймал птицу. Он решил вернуться домой, но не увидел затесей. Он бродил по лесу, но не находил свои затеси. Приближался вечер! Решил он переночевать. Разжог костёр, сделал место где будет спать, подарил птицу и лёг спать! Наутро он опять отправился дальше. К вечеру дошёл он до какого то болото-озера. Поймал уток, разжог костер подарил их и лег снова. Прости дальше не помню!!! Прочитай, там немного остаётся!