Краткое описание памятника культуры Царь колокол

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Царь-ко́локол — памятник русского литейного искусства XVIII века. Высота с перемычкой составляет 6,24 м, диаметр — 6,6 м; масса 202 тонны. По назначению никогда не использовался. Установлен в Московском Кремле возле колокольни «Иван Великий».Содержание [убрать] 1История 1.1Отлив 1.2Повреждение 1.3Восстановление 2Аналоги 3В бонистике 4См. также 5Примечания 6Литература История[править | править вики-текст] Отлив[править | править вики-текст] В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала перелить разбитый колокол Григорьева с добавлением металла и довести вес колокола до 10 тысяч пудов. Сыну фельдмаршала Миниха было поручено для этой работы найти вПариже мастера. Миних предложил эту работу выполнить королевскому механику Жерменю, но тот посчитал это шуткой — отлить колокол такого размера.После всех согласований колокол был отлит русскими мастерами: Иваном Моториным и его сыном Михаилом Моториным — в 1733—1735 годах на Пушечном дворе. Для отливки колокола помимо нового металла был использован металл старого разбитого колокола времен Бориса Годунова.Формовка колокола производилась на Ивановской площади. Для этого была вырыта яма глубиной около 10 метров. Чтобы кожух выдержал давление расплавленного металла, всё пространство между формой колокола и стеной литейной ямы засыпали землёй, тщательно её утрамбовав.Колокол был отлит 25 ноября 1735 года, после полутора лет подготовительных работ. При литье постоянно возникали непредвиденные ситуации. Иван Моторин умер, не успев закончить отливку, и его дело завершил его сын Михаил.Последняя плавка металла продолжалась 36 часов в четырёх плавильных печах, а отливка прошла всего за 1 час 12 минут. Согласно анализу, проведённому в лаборатории минного корпуса, в сплаве содержится меди — 84,51 %, олова — 13,21 %, серы — 1,25 %, золота — 0,036 % (72 кг), серебра — 0,25 % (525 кг)[1].После остывания колокола начались чеканные работы. Колокол находился в яме, стоял на железной решетке, которая опиралась на 12 дубовых свай, вбитых в землю. Над ямой было сделано деревянное перекрытие.Повреждение[править | править вики-текст] 29 мая 1737 года во время Троицкого пожара в Москве загорелась деревянная постройка над ямой, в которой стоял колокол. В яму стали падать горящие брёвна. Чтобы колокол не расплавился, сбежавшийся народ стал пытаться снять колокол. В результате колокол упал и дал 10 продольных сквозных трещин и от него откололся значительный кусок весом около 700 пудов (11,5 тонн).Однако современные исследования подвергают сомнению тот факт, что колокол, изготовленный из пластичной колокольной бронзы, мог расколоться во время пожара, и предполагают, что трещины возникли из-за допущенных нарушений в технологии, а пожар мог стать удобным оправданием. В пользу этой версии говорит то, что в 1736 году Моторин получает за отливку Царь-колокола всего 1000 рублей и чин цехмейстера литейных дел «за труды и ради обновления колокольного завода», пострадавшего от пожара[2]. А позже за отливку колоколов для Новодевичьего монастыря и Троице-Сергиевой лавры он просит 8000 рублей за колокол[3]Восстановление[править | править вики-текст] Царь-колокол в начале XX векаВ 1792 и 1819 годах предпринимались неудачные попытки поднять колокол. Проект подъёма и установки на постаменте колокола разработал архитекторИ. Л. Мироновский в 1827—1831 годах[4]. В соответствии с этим проектом 17 августа 1836 года, пролежав в литейной яме целый век, Царь-колокол был наконец поднят на поверхность.Во время подъёма часть канатов лопнула и отскочил один из блоков, колокол перекосило. Подъём остановили. Один из рабочих не испугался, спустился в яму и установил под колокол подпорки. Через несколько дней, заменив канаты, подъём продолжили.[1] В том же году Царь-колокол был установлен в Московском Кремле на постамент, исполненный по проекту Огюста Монферрана. Пьедестал этот отлит из бронзы. Украшения, портреты и надписи на нём выполнены В. Кобелевым, П. Галкиным, П. Кохтевым, П. Серебряковым и П. Луковниковым. Внутри пьедестала сохраняется язык от неизвестного колокола.Несколько раз поднимался вопрос о спайке колокола. Но в итоге от этого отказались, так как восстановить нормальное звучание оказалось невозможным.Аналоги[править | править вики-текст] Под названием «Царь-колокол» на Руси известны колокола, отлитые в начале XVII века и в 1654 году (весил около 130 т). Последний разбился при пожаре 1701 года, а его части были использованы при отливке Царь-колокола.Самый большой колокол Троице-Сергиевой лавры также называется «Царь». Отлитый в 1748 году «Царь-колокол» весил 4 тыс. пудов (64 т), но был уничтожен в 1930 году. В 2004 году на колокольню лавры был поднят новый «Царь-колокол» весом 72 т[5].В бонистике[править | править вики-текст] Деникинская банкнота «колокольчик» 1919 года с изображением Царь-колоколаЦарь-колокол изображен на тысячерублевых белогвардейских купюрах, выпускавшихся генералом Деникиным в Крыму во время Гражданской войны. Деньги, обесценившиеся почти мгновенно и не имевшие практически никакой покупательной способности, в народе прозвали «колокольчиками».