Крестьянское хоз-во вспахало участок земли под посев за три дня. В первый день был?? вспахало на 2310 га земли больше , чем во второй , а в третий день было вспахано оставшиеся 330га земли, что составляет 2% всего участка земли...

Алгебра

Крестьянское хоз-во вспахало участок земли под посев за три дня. В первый день был?? вспахало на 2310 га земли больше , чем во второй , а в третий день было вспахано оставшиеся 330га земли, что составляет 2% всего участка земли . Сколько га земли было вспахано за 1й и второй дни работы по отдельности?

Автор: Гость