Крестьянское хоз-во вспахало участок земли под посев за три дня. В первый день был?? вспахало на 2310 га земли больше , чем во второй , а в третий день было вспахано оставшиеся 330га земли, что составляет 2% всего участка земли...
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Крестьянское хоз-во вспахало участок земли под посев за три дня. В первый день был?? вспахало на 2310 га земли больше , чем во второй , а в третий день было вспахано оставшиеся 330га земли, что составляет 2% всего участка земли . Сколько га земли было вспахано за 1й и второй дни работы по отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-x x+2310+x+330=330:0,02 2x+2640=16500 2x=16500-2640 2x=13860 x=6930 (га)-2 день 6930+2310=9240
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