Кроликов было на 5 больше чем гусей. А ноги все кролики имели на 40 больше чем все гу??и. Сколько было кроликов?

Математика

Кроликов было на 5 больше чем гусей. А ноги все кролики имели на 40 больше чем все гу??и. Сколько было кроликов?

Автор: Гость