Кроликов было на 5 больше чем гусей. А ноги все кролики имели на 40 больше чем все гу??и. Сколько было кроликов?
Математика
Кроликов было на 5 больше чем гусей. А ноги все кролики имели на 40 больше чем все гу??и. Сколько было кроликов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кролика 4 ног так что нужно первым действием 40÷4=10 - всего кроликов. Если кроликов больше чем гусей на 5, то надо вторым действием 10-5=5 - гусей..
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