Круг разделен на три сектора.угол первого сектора в 2 раза больше,чем угол второго и в 3 раза меньше,чем угол третьего . вычислите угол каждого сектора в отдельности.

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Обозначим первый угол как "а", второй "b" и третий "с" из условий задачи мы знаем, что a+b+c=360 (целый круг), а также нам известно, что а=2b a= frac{1}{3} с выражаем b и c через а: с=3а ; b= frac{1}{2} а получаем выражение а+ frac{1}{2} а+3а=360 4 frac{1}{2} а=360 а=360:4 frac{1}{2} а=360* frac{2}{9} а=80 (градусов) b= frac{1}{2} *80 b=40 с=3*80 с=240