Круглые твердые ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели ??перед... Хар-ка предложения, если есть пропущенные запятые, то поставить. Написать о каждом слове какой частью речи является, например, глаза-сущ...
Русский язык
Круглые твердые ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели ??перед... Хар-ка предложения, если есть пропущенные запятые, то поставить. Написать о каждом слове какой частью речи является, например, глаза-существ. и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглые(прил) твердые (прил) ястребиные (прил) глаза (сущ) восторженно( нареч) и несколько (мест) презрительно (нареч) смотрели (глаг) вперед (нареч). (повеств, невоскл, простое, двусоставное, распр, полное). Глаза - подлеж., смотрели - сказуемое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте фрагменты вступления к поэме А. Пушкина "Руслан и Людмила". 1) Идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. 2) Там королевич...
Математика
Русский язык