Круглые твердые ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели ??перед... Хар-ка предложения, если есть пропущенные запятые, то поставить. Написать о каждом слове какой частью речи является, например, глаза-сущ...

Русский язык
Круглые твердые ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели ??перед... Хар-ка предложения, если есть пропущенные запятые, то поставить. Написать о каждом слове какой частью речи является, например, глаза-существ. и т.д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглые(прил) твердые (прил) ястребиные (прил) глаза (сущ) восторженно( нареч) и несколько (мест) презрительно (нареч) смотрели (глаг) вперед (нареч). (повеств, невоскл, простое, двусоставное, распр, полное). Глаза - подлеж., смотрели - сказуемое.
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