Круглые твердые ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели ??перед... Хар-ка предложения, если есть пропущенные запятые, то поставить. Написать о каждом слове какой частью речи является, например, глаза-сущ...

Русский язык

Круглые твердые ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели ??перед... Хар-ка предложения, если есть пропущенные запятые, то поставить. Написать о каждом слове какой частью речи является, например, глаза-существ. и т.д.

Автор: Гость