Кто автор этих строк: Утром солнце на печь глядело сидела русалка свесив зеленый плес с печи пересыпала камушки из ладони в ладонь смеялась. а)Тургенев б)Толстой

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Кто автор этих строк: Утром солнце на печь глядело сидела русалка свесив зеленый плес с печи пересыпала камушки из ладони в ладонь смеялась. а)Тургенев б)Толстой

Автор: Гость