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Кто бил баклуши ремесленник или творец
Обществознание
Кто бил баклуши ремесленник или творец
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творец бил баклуши. ()
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