Кто больше счастлив: тот,кто дарит или кто принимает подарок? Почему?
Литература
Кто больше счастлив: тот,кто дарит или кто принимает подарок? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Который принимает подарок
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