Кто из жителей Афин обладал правом участвовать в управлении государством? Кто таким правом не обладал?

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Кто из жителей Афин обладал правом участвовать в управлении государством? Кто таким правом не обладал?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Управлять Афинским государством имела право знать. Этого же права не имел демос Демос это обычные христиане.
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