Кто с молоду трудиться, тот на все годиться значение
Литература
Кто с молоду трудиться, тот на все годиться значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта пословица имеет значение того что нужно приучать детей к труду с ранеего детства. И потом они смогут делать все в будущем лучше прежнего.
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