Кто сможет? помогите пожалуйста (((((
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Кто сможет? помогите пожалуйста (((((
Ответ(ы):
Гость:
Мне трудно писать и поэтому ты просто вместо линии поставь слово которое находится в скобках
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