Куб,сложенный из одинаковых кубиков, начинают разбирать следующим образом:на каж??ом шаге все кубики,имеющие соседей,примыкающих к их противоположным граням,сохраняются,а остальные убираются,через сколько шагов все кубики будут...

Математика
Куб,сложенный из одинаковых кубиков, начинают разбирать следующим образом:на каж??ом шаге все кубики,имеющие соседей,примыкающих к их противоположным граням,сохраняются,а остальные убираются,через сколько шагов все кубики будут убраны?
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