Куб,сложенный из одинаковых кубиков, начинают разбирать следующим образом:на каж??ом шаге все кубики,имеющие соседей,примыкающих к их противоположным граням,сохраняются,а остальные убираются,через сколько шагов все кубики будут...

Математика

Куб,сложенный из одинаковых кубиков, начинают разбирать следующим образом:на каж??ом шаге все кубики,имеющие соседей,примыкающих к их противоположным граням,сохраняются,а остальные убираются,через сколько шагов все кубики будут убраны?

Автор: Гость