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Куда впадает река Алей
География
Куда впадает река Алей
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Ответ(ы):
Гость:
Река Алей впадает в реку Обь
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