Купили коробку конфет с шоколадной и ореховой начинками. Число конфет с шоколадной начинкой составляет 4/7 от числа конфет с ореховой начинкой. Если бы конфет с шоколадной начинкой было на одну больше, а с ореховой на 8 меньше,...

Алгебра
Купили коробку конфет с шоколадной и ореховой начинками. Число конфет с шоколадной начинкой составляет 4/7 от числа конфет с ореховой начинкой. Если бы конфет с шоколадной начинкой было на одну больше, а с ореховой на 8 меньше, то конфет этих двух видов было бы поровну. Сколько конфет в коробке?     Срочно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть с орех - х конфет с шоколадной - 4х/7 тогда по условию х-8=4х/7+1 7х-56=4х+7 3х=63 х=21- с ореховой 4х/7=12 - с шоколадной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
найти корни уравнения 3x(в квадрате) + x - 2=0
Ответить
Математика
На клумбе растет "а" роз. Из ниx 2/9 составляют розы белого цвета, 4/9-розы крсного цвета, а остальные-желтые розы.Сколько желтыx роз на клумбе?
Ответить
Алгебра
При каких значениях k и b гипербола y=k/x и прямая y=kx+b проходят через точку А(2;1)
Ответить
Математика
Вынесите за скобки общий множитель 9ab-12bc+3abc
Ответить
Алгебра
выделить полный квадрат и записать координаты вершины параболы y=х^2-2x+5
Ответить