Купили коробку конфет с шоколадной и ореховой начинками. Число конфет с шоколадной начинкой составляет 4/7 от числа конфет с ореховой начинкой. Если бы конфет с шоколадной начинкой было на одну больше, а с ореховой на 8 меньше,...
Алгебра
Купили коробку конфет с шоколадной и ореховой начинками. Число конфет с шоколадной начинкой составляет 4/7 от числа конфет с ореховой начинкой. Если бы конфет с шоколадной начинкой было на одну больше, а с ореховой на 8 меньше, то конфет этих двух видов было бы поровну. Сколько конфет в коробке? Срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть с орех - х конфет с шоколадной - 4х/7 тогда по условию х-8=4х/7+1 7х-56=4х+7 3х=63 х=21- с ореховой 4х/7=12 - с шоколадной
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