Купили коробку конфет с шоколадной и ореховой начинками. Число конфет с шоколадной начинкой составляет 4/7 от числа конфет с ореховой начинкой. Если бы конфет с шоколадной начинкой было на одну больше, а с ореховой на 8 меньше,...

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Купили коробку конфет с шоколадной и ореховой начинками. Число конфет с шоколадной начинкой составляет 4/7 от числа конфет с ореховой начинкой. Если бы конфет с шоколадной начинкой было на одну больше, а с ореховой на 8 меньше, то конфет этих двух видов было бы поровну. Сколько конфет в коробке? Срочно.

Автор: Гость