выделить полный квадрат и записать координаты вершины параболы y=х^2-2x+5
Алгебра
выделить полный квадрат и записать координаты вершины параболы y=х^2-2x+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до полного квадрата не хватает 1..тогда (x^2-2x+1)-1+5=(x-1)^2+4 Хвершина=-в\2a=1 У=1-2+5=4
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