выразить величину v из формулы T=n^2r/v
Алгебра
выразить величину v из формулы T=n^2r/v
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все очень просто v=n^2r/T
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