выразить величину v из формулы T=n^2r/v

Алгебра
выразить величину v из формулы T=n^2r/v
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все очень просто   v=n^2r/T
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
при скрещивании красноплодной земляники всегда получают красные ягоды а при скрещивании белой-белые ягоды,в результате скрещивания между собой полу...
Ответить
Русский язык
Придумайте и запишите сложноподчинённые предложения, используя данные сочетания слов.  1)... (не) подумали о том, кто...  2)...(не) видели, чей... ...
Ответить
Алгебра
разложить на множители 3x^2-6xm-9m^2
Ответить
Алгебра
разложите на множители пожалуйста 1)ax-bx-x+ay-by-y= 2)2a^(2)-a+2ab-b-2ac+c= 3)a^(5)-a^(4)b+a^(3)b^(2)-a^(2)b^(3)+ab^(4)-b^(5) 4)px^(2)+gx+g^(2)y+p...
Ответить
Химия
через 200г 5%-ного растворв гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества соли образовалсь при этом?
Ответить