при скрещивании красноплодной земляники всегда получают красные ягоды а при скрещивании белой-белые ягоды,в результате скрещивания между собой получили розовые ягоды.какое потомство получили при скрещивании двух растений с белы...

Биология

при скрещивании красноплодной земляники всегда получают красные ягоды а при скрещивании белой-белые ягоды,в результате скрещивания между собой получили розовые ягоды.какое потомство получили при скрещивании двух растений с белыми и розовыми ягодами

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