при скрещивании красноплодной земляники всегда получают красные ягоды а при скрещивании белой-белые ягоды,в результате скрещивания между собой получили розовые ягоды.какое потомство получили при скрещивании двух растений с белы...
Биология
при скрещивании красноплодной земляники всегда получают красные ягоды а при скрещивании белой-белые ягоды,в результате скрещивания между собой получили розовые ягоды.какое потомство получили при скрещивании двух растений с белыми и розовыми ягодами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
генотип кбелой земляники аа,генотип розовой Аа,если из скрестить,тогда получится 50%/50%,т.е. 50%-розовые,50% что белые
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