Придумайте и запишите сложноподчинённые предложения, используя данные сочетания слов. 1)... (не) подумали о том, кто... 2)...(не) видели, чей... 3)... (не) заметели, по какой... 4)...(не) узнали города, в котором... 5)... ...
Русский язык
Придумайте и запишите сложноподчинённые предложения, используя данные сочетания слов. 1)... (не) подумали о том, кто... 2)...(не) видели, чей... 3)... (не) заметели, по какой... 4)...(не) узнали города, в котором... 5)... (не) интересовались, сколько...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они не подумали о том, кто мог это сделать. Ребята не видели, чей пёс был привязан возле того дома. Туристы даже не заметили, по какой дороге шли. Мои друзья не узнали города, в котором я когда-то жил. Мы не интересовались, сколько было времени.
Гость:
1) Мы не подумали о том, кто сможет нам в этом помочь. 2) Ребята не видели, чей папа зашёл в кабинет директора. 3) Мальчики не заметели, по какой из этих тропинок шли лесники. 4) Мои родители не узнали города, в котором когда-то они познакомились. 5) Вы не интересовались, сколько стоит эта книга?
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