Придумайте и запишите сложноподчинённые предложения, используя данные сочетания слов.  1)... (не) подумали о том, кто...  2)...(не) видели, чей...  3)... (не) заметели, по какой...  4)...(не) узнали города, в котором...  5)... ...

Гость: Гость:

Они не подумали о том, кто мог это сделать. Ребята не видели, чей пёс был привязан возле того дома. Туристы даже не заметили, по какой дороге шли. Мои друзья не узнали города, в котором я когда-то жил. Мы не интересовались, сколько было времени.