Придумайте и запишите сложноподчинённые предложения, используя данные сочетания слов.  1)... (не) подумали о том, кто...  2)...(не) видели, чей...  3)... (не) заметели, по какой...  4)...(не) узнали города, в котором...  5)... ...

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Придумайте и запишите сложноподчинённые предложения, используя данные сочетания слов.  1)... (не) подумали о том, кто...  2)...(не) видели, чей...  3)... (не) заметели, по какой...  4)...(не) узнали города, в котором...  5)... (не)  интересовались, сколько...  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они не подумали о том, кто мог это сделать. Ребята не видели, чей пёс был привязан возле того дома. Туристы даже не заметили, по какой дороге шли. Мои друзья не узнали города, в котором я когда-то жил. Мы не интересовались, сколько было времени.
Гость:
1) Мы не подумали о том, кто сможет нам в этом помочь.  2) Ребята не видели, чей папа зашёл в кабинет директора.  3) Мальчики не заметели, по какой из этих тропинок шли лесники.  4) Мои родители не узнали города, в котором когда-то они познакомились.  5) Вы не интересовались, сколько стоит эта книга?
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