сможете ли вы поднять кусок льда , имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 25 см , 30см и 0,8м(масса 1 кубического метра льда около 900кг)

Математика

сможете ли вы поднять кусок льда , имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 25 см , 30см и 0,8м(масса 1 кубического метра льда около 900кг)

Автор: Гость