сможете ли вы поднять кусок льда , имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 25 см , 30см и 0,8м(масса 1 кубического метра льда около 900кг)

Математика
сможете ли вы поднять кусок льда , имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 25 см , 30см и 0,8м(масса 1 кубического метра льда около 900кг)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Вашими размерами кусок льда будет весить 900/5=180 кг. Я его не подниму!!!!
Гость:
0,8 м = 80 см  V = 25 х 30 х 80 =  830 куб.см = 0,00083 куб.м  1 куб.м = 900 кг 0,00083 куб.м = 900 х 0,00083 = 0,747 кг масса куска льда , конечно сможет !
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