из пункта а в пункт в одновременно вышли два пешехода они встретились через 40 минут после своего выхода а через 32 мин после встречи первый пришел в В через сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А

Математика
из пункта а в пункт в одновременно вышли два пешехода они встретились через 40 минут после своего выхода а через 32 мин после встречи первый пришел в В через сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй участок пути короче на 0,2 части. 0,2 части -это 8 минут, значит второй участок прошел за 48 мин. 48+40=88 мин=1ч 28 мин 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
можно ли смешивать известкование почвы с подкормкой ее суперфосфатом?+уравнение
Ответить
Математика
Ваня задумал число,увеличил его в 7 раз,вычел 9,разделил на 6,к результату прибавил 15,разделил на 3 и получил 8.Какое число задумал Ваня?
Ответить
Музыка
Образ Сулеймана в творі «Роксолана» Осипа Назарука
Ответить
Математика
миша купил 3 тетради по цене 15 руб .и 2 альбома по цене 29 руб .он дал продавцу 11 купюр по 10 руб. сколько сдачи он должен получить.
Ответить
Математика
Расстоянние между пунктами равно 200 км. Если из этих пунктов одновременно навстречу друг другу выедут автомобиль и мотоцикл, то они встретятся чер...
Ответить