из пункта а в пункт в одновременно вышли два пешехода они встретились через 40 минут после своего выхода а через 32 мин после встречи первый пришел в В через сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А

Математика

из пункта а в пункт в одновременно вышли два пешехода они встретились через 40 минут после своего выхода а через 32 мин после встречи первый пришел в В через сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А

Автор: Гость