из пункта а в пункт в одновременно вышли два пешехода они встретились через 40 минут после своего выхода а через 32 мин после встречи первый пришел в В через сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А
Математика
из пункта а в пункт в одновременно вышли два пешехода они встретились через 40 минут после своего выхода а через 32 мин после встречи первый пришел в В через сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй участок пути короче на 0,2 части. 0,2 части -это 8 минут, значит второй участок прошел за 48 мин. 48+40=88 мин=1ч 28 мин
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