Расстоянние между пунктами равно 200 км. Если из этих пунктов одновременно навстречу друг другу выедут автомобиль и мотоцикл, то они встретятся через 2 ч. Если из этих пунктов одновременно в одном направлении выедут автомобиль ...
Математика
Расстоянние между пунктами равно 200 км. Если из этих пунктов одновременно навстречу друг другу выедут автомобиль и мотоцикл, то они встретятся через 2 ч. Если из этих пунктов одновременно в одном направлении выедут автомобиль и мотоцикл, то автомобиль догонит мотоцикл через 5 ч. Найдите скорость автомобиля и скорость мотоцикла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х км/ч - Скорость авто, тогда скорость мотоцикла (200:2 - Х) км/ч, где 200:2 - скорость сближения или сумма скоростей авто и мото. За 5 часов авто проедет 5Х км, а мото 5(100-Х)км. Разница в пройденных расстояниях составляет 200 км. Получаем уравнение: 5Х - 200 = 5(100-Х) Решим уравнение и получим, что Х = 70км/ч, соответственно скорость мото 100-70=30(км/ч)
Гость:
Подробное решение уравнения к этой задаче! 5Х - 200 = 5(100-Х) 5Х-200=500-5Х 5Х+5Х=200+500 10Х=700 Х = 70км/ч - скорость автомобилиста => 100-70=30(км/ч) - скорость мотоциклиста
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