Перечислите основные способы перехода в другой социальный слой.

География
Перечислите основные способы перехода в другой социальный слой.
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Гость:
повышение уровня образования,дохода,престижа,власти
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