Перечислите основные способы перехода в другой социальный слой.
География
Перечислите основные способы перехода в другой социальный слой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
повышение уровня образования,дохода,престижа,власти
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