добавте в предложение однородные члены:      Мухи жужжат  

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добавте в предложение однородные члены:      Мухи жужжат  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мухи громко противно ,надоедливо жужжат
Гость:
Мужи жужжат в комнате,на улице и даже в коридоре.  
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