1)Почему сталинградская битва положила начало коренному перелому в ВОВ? 2)Почему стал возможен разгром немецких войск под Сталинградом?

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1)Битва является одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сражение включало в себя попытку вермахта захватить левобережье Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, противостояние в городе, и контрнаступление Красной армии, в результате которого армия вермахта и другие силы союзников фашисткой Германии внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен. Сталинградская битва — самое кровопролитное сражение в истории человечества, по приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. Державы Оси потеряли большое количество людей и вооружений и впоследствии не смогли полностью оправиться от поражения. Для Советского Союза, который также понёс большие потери в ходе сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения страны, а также оккупированных территорий Европы, приведшего к окончательному поражению Третьего рейха в 1945 году.