из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля.первый проехал с постоянной скоростью весь путь.второй проехал первую половину пути со скоростью 34 км/ч,а вторую половину пути-со скоростью,на 51 км/чбольшей скорости п...

Геометрия

из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля.первый проехал с постоянной скоростью весь путь.второй проехал первую половину пути со скоростью 34 км/ч,а вторую половину пути-со скоростью,на 51 км/чбольшей скорости первого,в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилем.найдите скорость первого автомобиля.

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