из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля.первый проехал с постоянной скоростью весь путь.второй проехал первую половину пути со скоростью 34 км/ч,а вторую половину пути-со скоростью,на 51 км/чбольшей скорости п...
Геометрия
из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля.первый проехал с постоянной скоростью весь путь.второй проехал первую половину пути со скоростью 34 км/ч,а вторую половину пути-со скоростью,на 51 км/чбольшей скорости первого,в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилем.найдите скорость первого автомобиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть средняя скорость первого автомобиля - х, тогда средняя скорость второго [latex]\frac{34+(x+51)}{2}=x[/latex] 85+x=2x x=85
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