х+2 делёное на 2-х=2 рашите уравнение
Алгебра
х+2 делёное на 2-х=2 рашите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+2 делёное на 2-х=2 2*(2-х)=х+2 4-2х=х+2 4-2х-х-2=0 2-3х=0 х=2/3
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