Из одного аула в другой, расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 13,5 км/ч, а скорость мотоциклиста на 27км/ч больше. На сколько часов раньше мотоциклист добере...

Математика

Из одного аула в другой, расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 13,5 км/ч, а скорость мотоциклиста на 27км/ч больше. На сколько часов раньше мотоциклист доберется до другого аула ?

Автор: Гость