Из одного аула в другой, расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 13,5 км/ч, а скорость мотоциклиста на 27км/ч больше. На сколько часов раньше мотоциклист добере...

Математика
Из одного аула в другой, расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 13,5 км/ч, а скорость мотоциклиста на 27км/ч больше. На сколько часов раньше мотоциклист доберется до другого аула ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13,5 + 27 = 40,5 км/ч скорость мотоциклиста 2) 32,4 : 13,5 =  за 2,4 часа доедет велосипедист 3) 32,4 : 40,5 =  за 0,8 часа доедет мотоциклист 4) 2,4 - 0,8 = на 1,6 часа раньше мотоциклист доберётся до аула.
Гость:
32,4:13,5=2,4ч-был в пути велосипедист 13,5+27=40,5км/ч-скорость мотоциклиста 32,4:40,5=0,8ч-был в пути мотоциклист 2,4-0,8=1,6ч Ответ: на 1,6ч раньше мотоциклист доберётся до другого аула 
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