помогите составить диалог на любую тему
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помогите составить диалог на любую тему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Мама, ты приготовила борщ? - Да. - Иди кушать! - Хорошо, мам. - Вов, идём играть в футбол? - Давай. - А кто будет стоять на воротах? - Пусть стоит на воротах Никита. - Хорошо, я буду на воротах.
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