помогите составить диалог на любую тему

Гость: Гость:

- Мама, ты приготовила борщ? - Да. - Иди кушать! - Хорошо, мам. - Вов, идём играть в футбол? - Давай. - А кто будет стоять на воротах? - Пусть стоит на воротах Никита. - Хорошо, я буду на воротах.